Mezarlıkta bulunan bebek cesedinin düğümü çözüldü: Annenin ifadesi dehşete düşürdü

İstanbul'da bir mezarlıkta üzeri kanlı bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili 20 yaşındaki anne ve babası olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüpheli annenin bebeğiyle hastaneden çıktığı anlar kameralara yansırken ilk ifadesi kan dondurdu.

Korkunç olay Arnavutköy ilçesinde yaşandı. Asri Mezarlığı'nda gece devriyesi yapan güvenlik görevlisi yerde hareketsiz yatan bebeği fark edip durumu ekiplere haber verdi.

Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken, vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulundu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bebeğin annesinin 20 yaşında A.Ç olduğunu tespit etti.

Kadının kucağında bebekle hastaneden çıkış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ANNE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Habertürk'ün haberine göre ise poliste ifade veren şüpheli Aynur Ç., “Ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyordum. 2018 yılında babamı kaybettim. Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete döndü. Ben de geri dönecektim. Ancak üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul’da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırarak okumaya başladım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu” dedi.

Bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını anlatan Aynur Ç., “Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattım” diye konuştu.

"BEBEĞİ BIRAKIP HAYATIMA GERİ DÖNDÜM"

Hastanede doğumdan sonra, yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan şüpheli Aynur Ç., “Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirme bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp, evime geldim. Bebek önceleri emiyordu. Ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim” dedi.

Öte yandan gözaltına alınan erkek arkadaşı S.A. ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.’yi ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini iddia etti.