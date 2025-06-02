Köyde kabul görmedi, yengelerini öldürdü! Kahvede çay içerken yakalanan adamın korkunç itirafı...

Iğdır'da M.Ç. isimli şüpheli, iki yengesini silahla vurarak öldürdü. Uzun yıllar sonra köyüne geri döndüğünü ancak köylüler tarafından dışlandığını söyleyen adam, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim" deyip bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi.

Korkunç olay Iğdır'ın Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde gerçekleşti. 73 yaşındaki M.Ç., yengeleri 59 yaşındaki Hatun Çakmacı ile 52 yaşındaki Elmas Çakmacı'yı öldürüp kaçtı.

Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanan katil zanlısı M.Ç., sevk edildiği adli makamlarca ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"KÖYLÜLER BENİ DIŞLADI"

M.Ç., ifadesinde köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle köyden göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü söyledi. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını, köylülerin köy yolunu kullanmasını istemediğini belirten M.Ç., bundan dolayı daha önce şikayette bulunduğunu ifade etti.

"YENGELERİME İÇTEN İÇE ÖFKELİYDİM"

M.Ç., "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı.

Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" dedi.

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KIZIYLA VEDALAŞIP, ÇAY İÇMİŞ!

M.Ç., ifadesinde olayın ardından evine döndükten sonra traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden zanlı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti.

Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını söyleyen M.Ç., bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını belirtti. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden M.Ç., pişman olduğunu söyledi.