Acil serviste gece yarısı korkutan patlama! Bir hemşire yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde patlama meydana geldi. Hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, bir hemşire yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan 20 yataklı devlet hastanesinde korkutan anlar yaşandı. Hastanenin acil servis bölümünde ilk belirlemelere göre kimyasal maddelerin neden olduğu bir patlama meydana geldi. Patlamada, serviste görevli hemşire Damla G.B. yaralandı.

Olayın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı hemşireye ilk müdahale hastanede görevli doktorlar tarafından yapılırken, daha sonra Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama sonrası hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Emniyet güçleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Türkeli Kaymakamlığı, 1 Haziran 2025 gecesi saat 23.30 sularında Türkeli Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: