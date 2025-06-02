Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Acil serviste gece yarısı korkutan patlama! Bir hemşire yaralandı

Acil serviste gece yarısı korkutan patlama! Bir hemşire yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Acil serviste gece yarısı korkutan patlama! Bir hemşire yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde patlama meydana geldi. Hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, bir hemşire yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan 20 yataklı devlet hastanesinde korkutan anlar yaşandı. Hastanenin acil servis bölümünde ilk belirlemelere göre kimyasal maddelerin neden olduğu bir patlama meydana geldi. Patlamada, serviste görevli hemşire Damla G.B. yaralandı.

Olayın ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı hemşireye ilk müdahale hastanede görevli doktorlar tarafından yapılırken, daha sonra Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama sonrası hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Emniyet güçleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Acil serviste gece yarısı korkutan patlama! Bir hemşire yaralandı - 1. Resim

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Türkeli Kaymakamlığı, 1 Haziran 2025 gecesi saat 23.30 sularında Türkeli Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkeli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımız; hastanede bulunduğu sırada tıbbi dolum sırasında gerçekleşen parlamayla birlikte şişenin patlaması sonucu yaralanmıştır. İlk müdahalesi hastanede yapılan sağlık çalışanımız, yanık ünitesi bulunan bir merkez olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'da büyük skandal! Türkiye'ye küfür ettiler, Ergin Araman çileden çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırşehir'i sel vurdu! Bir ev çöktü, üç ev tahliye edildi - 3. SayfaKırşehir'i sel vurdu! Bir ev çöktü, üç ev tahliye edildiTrafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştü - 3. SayfaTrafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştüCam silen kadın 2'nci kattan düşerek hayatını kaybetti - 3. SayfaCam silen kadın 2'nci kattan düşerek hayatını kaybettiEhliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 2 çocuk yaralandı - 3. SayfaEhliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 2 çocuk yaralandı75 öğrencinin katıldığı yaz etkinliği kabusa döndü! 6 öğrenci denizde boğuldu, 2'si kurtarılamadı - 3. SayfaYaz etkinliği kabusa döndü, acı haberİstanbul'da korkutan yangın! Alevler içindeki binadan atlayan çocuk yaralandı - 3. Sayfaİstanbul'da korkutan yangın! Alevler içindeki binadan atlayan çocuk yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...