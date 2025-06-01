Beşiktaş'ta korkunç olay! Mühendis Demet Çabuk, kadın arkadaşı Zilif Öztürk'ü 10'dan fazla defa bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay Beşiktaş'ta meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen Demet Çabuk, barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü evinde bıçaklayarak öldürdü. Kocaeli'nde olayı gerçekleştirdiği bıçakla polise teslim olan Çabuk'un ifadesinde olayı gerçekleştirdiği anı hatırladığını, neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Korkunç olay, 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Barmaidlik yapan 39 yaşındaki arkadaşı Zilif Öztürk, 34 yaşındaki mühendis arkadaşı Demet Çabuk'un evine gitti. Öldürülen Zilif Öztürk (39)

KARIN BÖLGESİNDEN 10'DAN FAZLA BIÇAKLADI

Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen ikiliden Demet Çabuk, mutfağa gidip ekmek bıçağını alarak Öztürk'ü karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçakladı. Çabuk, olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkarak ailesinin yanına Kocaeli'ne gitti.

Demet Çabuk (34)

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli'de bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk'un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş'taki adrese kapıyı kırarak giriş yaptı. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

DEMET ÇABUK'UN İLK İFADESİ: NEDEN YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM

Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk'un ifadesinde "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk'ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Demet Ç, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.