Terk edildi, evlendiğini öğrenince çılgına döndü! İstanbul'da 'aşk' kabusa döndü... Böylesi film olur

İstanbul'da Feriha A. ile Ozan Ç., arasındaki 7 yıllık ilişki bitti adam Zehra Ç. ile evlendi. Evliliği hazmedemeyen Feriha A., çiftin kabusu oldu. Çift, araçlarına zarar veren, hakaret içerikli notlar bırakan Feriha A.'dan şikayetçi oldu.

Akılalmaz olay, Kartal ilçesinde yaşandı. 48 yaşındaki Ozan Ç., 55 yaşındaki Feriha A. ile 7 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Çift ilişkilerini 2022'de sonlandırınca Ozan Ç., 2024 yılında 47 yaşındaki Zehra Ç. ile evlendi. Ancak bu evliliği hazmedemeyen Feriha, çiftin kabusu oldu.

Sabah'ın haberine göre, çiftin iddiasına göre geçen yıl ağustos ayında Ozan ile Zehra Ç.'nin ikametinin önüne giden Feriha A., Zehra Ç.'nin arabasını çizdi. Bundan 3 gün sonra da eski sevgilisinin aracının üzerine siyah yağlı boya döktü. Yaklaşık bir ay sonra Feriha A.'nın aracını yeniden çizen kadın, 10 gün sonra da araca hayvan pisliği karıştırılmış beyaz yağlı boya döktü.

ARACI KARAKOLUN ÖNÜNE BIRAKMAK DA YETMEDİ

Araca zarar vermekle de yetinmeyip hakaret içerikli not kağıdı yapıştırdı. Kağıtta, "Demirin tuncu insanın p.çi de neymiş, sen karının... kalmışsın g.vat, yazık sana : )) boynuzlu g.vat" yazıldığı belirlendi. Olayı gören komşu Feriha A.'nın yaptığını çifte bildirdi.

Bu olayların yaşanması üzerine çift, aracını polis karakolunun önüne koymaya başladı ancak son olaydan yaklaşık 2 hafta sonra yine bir notla sarsıldı. Bu kez de oturdukları apartmanın merdivenine hakaret içeren not bırakıldı.

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KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Notta, "Benim malımsın unutma Zehra" yazıyordu. Bu gelişme üzerine çift evlerinin sokağına bakan camının önüne arabalarını da görecek şekilde kamera yerleştirdi. 1 hafta sonra şüpheli yeniden harekete geçti. Gece 03.34'te gelen kişi Zehra Ç.'nin aracın üzerine yine not bıraktı. "Zehra denen follik elimde kalır, karının ipini kısa tut. Çek git buradan kurtar başını. Çakma kocasın" şeklinde birçok hakaret yer aldı.

Çift kamera görüntülerini izlediğinde Feriha A.'nın mahalle muhtarına yakın bir noktaya aracını park ettiğini belirledi.