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Siirt'te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Siirt&#039;te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis lojmanında çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi tedavi altına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt'te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Lojmanda kalanlar binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 13 kişi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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