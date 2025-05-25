Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karaman'da izne gelen uzman çavuş, babasını silahla vurarak öldürdü

Karaman'da izne gelen uzman çavuş, babasını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karaman&#039;da izne gelen uzman çavuş, babasını silahla vurarak öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karaman’da bir uzman çavuş, izinli geldiği baba ocağında tartıştığı babasını beylik silahıyla vurarak öldürdü.

Karaman'ın Akçaşehir beldesinde uzman çavuş oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü.

Görev yaptığı birlikten izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş A.Y. (29) ile babası Nihat Y. (57) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, silahla babasına ateş etti.

UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Nihat Y'nin cesedi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. A.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ucuz dönerin bedeli ağır oldu... Esenyurt'ta dönerciye kurşunlu mesaj - 3. Sayfa100 liralık döner kurşunları konuşturdu!İstanbul'da polise bıçaklı saldıran şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - 3. SayfaPolise bıçaklı saldırdı, vurularak etkisiz hale getirildiIsparta-Afyon yolunda can pazarı: İki otobüs çarpıştı - 3. Sayfaİki otobüs çarpıştı, yaralılar var!Şehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı! Görenler hemen 112'yi aradı - 3. SayfaŞehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı!Edirne ve Kırklareli'nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaEdirne ve Kırklareli'nde çok sayıda göçmen yakalandıSınır kapılarında tarihi yakalama: Rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi - 3. SayfaSınır kapılarında tarihi yakalama
Sonraki Haber Yükleniyor...