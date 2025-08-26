Karısı bıçakladı, o tedaviyi kabul etmedi... 3 gün sonra tuvalette acı son

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda 51 yaşındaki Osman Karayel ile 57 yaşındaki Rus eşi Aısylu Akhmetshina arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Akhmetshina, eşi Karayel'i bıçakla yaraladı.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Tedaviyi kabul etmeyen ve Muratpaşa'ta pansiyonda konaklayan ağabeyinin yanında kalmaya devam eden Karayel, 23 Ağustos'ta pansiyon tuvaletinde ölü bulundu.

3 SANTİMLİK KESİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Karayel'in vücudunda 3 santimlik kesi yarası olduğu tespit edildi.

Karayel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CİNAYET ZANLISININ İFADESİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Baraj Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Akhmetshina, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akhmetshina'nın ifadesinde, Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi.