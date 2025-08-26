Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karısı bıçakladı, o tedaviyi kabul etmedi... 3 gün sonra tuvalette acı son

Karısı bıçakladı, o tedaviyi kabul etmedi... 3 gün sonra tuvalette acı son

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karısı bıçakladı, o tedaviyi kabul etmedi... 3 gün sonra tuvalette acı son
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da Rusya uyruklu eşi tarafından bıçaklanan Osman Karayel, tedavi kabul etmedi, 3 gün sonra öldü. Kadın yıllardır şiddete maruz kaldığını söyleyip o gün yeniden kavga çıktığını bilinçli şekilde öldürmediğini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda 51 yaşındaki Osman Karayel ile 57 yaşındaki Rus eşi Aısylu Akhmetshina arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Akhmetshina, eşi Karayel'i bıçakla yaraladı.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Tedaviyi kabul etmeyen ve Muratpaşa'ta pansiyonda konaklayan ağabeyinin yanında kalmaya devam eden Karayel, 23 Ağustos'ta pansiyon tuvaletinde ölü bulundu.

3 SANTİMLİK KESİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Karayel'in vücudunda 3 santimlik kesi yarası olduğu tespit edildi.

Karayel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CİNAYET ZANLISININ İFADESİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Baraj Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Akhmetshina, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akhmetshina'nın ifadesinde, Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şap hastalığı nedeniyle et ve süt fiyatları artacak mı? Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor - 3. Sayfaİzmir'de orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter...Çankırılı yaşlı çiftin şifa arayışı ölümle bitmişti: Korkunç iddialar var! "Daha önce 10 kişi öldü" - 3. Sayfaİddialar korkunç! "10 kişi daha öldü"Sultangazi'de evlat vahşeti! Annesini acımadan öldürdü, nedeni kahretti - 3. SayfaAnnesini acımadan öldürdü, nedeni kahrettiRus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı - 3. SayfaSavcılık harekete geçti! Soruşturma başlatıldıBursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor - 3. SayfaKahreden olay: Kızı içinden canından oldu!İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 445 milyon 750 bin TL - 3. Sayfa155 kilogram ele geçirildi! 445 milyon değerinde
Sonraki Haber Yükleniyor...