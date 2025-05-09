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Karısını öldürüp intihar etmişti: Ankara'daki korkunç cinayetin ardından çıkan hayrete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Zekai Mallı, eşi Adalet'i öldürüp intihar etti. Mallı ailesinin komşusu, şüphelinin eşinin kanser hastası olduğu ve bakacak kimsesi olmadığı için öldürdüğünü öne sürdü.

Korkunç cinayet Ankara'nın  Mamak ilçesinde yaşandı. 67 yaşındaki Zekai Mallı, önceki gece eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurarak intihar etti. 

Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. İşlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan çiftin Gümüşhane’de defnedileceği öğrenildi.

İKİ EŞİYLE AYNI EVDEYMİŞ!

İntihar eden Zekai Mallı’nın öldürdüğü eşi Adalet Mallı’dan çocuğu olmadığı için ikinci kez evlendiği öğrenildi. İki eşiyle de aynı evde yaşayan Mallı’nın son dönemde bunalıma girdiği iddia edildi. Zanlının eşini ise ölümünden sonra eşine bakacak kimsenin olmadığını düşünerek öldürdüğü ileri sürüldü.

KADIN BAĞIRSAK KANSERİYMİŞ

Olayla ilgili konuşan çiftin komşusu Himmet Yıldız, "Olaydan sabah saatlerinde haberimiz oldu. Cinayeti işleyen amcamız iyi birisiydi ama hastalığından dolayı ruhsal bunalıma girmiş sanırım. Ardından da malum olayı gerçekleştirmiş. Gece sesleri duymuştuk ama silah sesi olabileceğine ihtimal vermemiştik.

Eve girdiğimizde cesetler içerideydi, ekiplere ihbarda bulunduk. Olayı yapan komşumuz zaten hastaydı. Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Bunalıma da girince cinayeti gerçekleştirmiş. Sanırım eşini, kendisi öldükten sonra bakacak kimse olmadığı için öldürmüş. Yakınları da aynı şeyi söylüyor. İntihar eden komşumuzun iki evliliği vardı. İlk eşinden çocuğu olmayınca ikinci kez evlenmiş. İki eşiyle de aynı evde yaşıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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