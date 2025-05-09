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Keseyi görür görmez kameralara koşup, gösterdi! Polis her yerde onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da bir kafe işletmecisi tuvalette altın dolu kese buldu. Kesenin sahibini bulamayan işletmeci emaneti polislere teslim etti. Polis her yerde kesenin sahibini arıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafe işleten Oğuzhan Çırakoğlu, tuvalette altın dolu kese buldu. 

Çırakoğlu, durumu kayıt altına almak amacıyla keseyi güvenlik kamerasına gösterdikten sonra içeriğini inceledi.

POLİS HER YERDE KESE SAHİBİNİ ARIYOR

Kamera görüntülerinden keseyi düşüren kişinin tespit edilememesi üzerine bir süre sahibinin gelmesini bekleyen işletme sahibi, başvuru olmayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptıktan sonra altın dolu keseyi tutanakla teslim aldı.

Keseyi görür görmez kameralara koşup, gösterdi! Polis her yerde onu arıyor - 1. Resim

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kafeye gelen müşteriler üzerinden altınların sahibini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Keseyi görür görmez kameralara koşup, gösterdi! Polis her yerde onu arıyor - 2. Resim

Keseyi polis ekiplerine teslim ettiklerini söyleyen işletme sahibi Oğuzhan Çırakoğlu, "İşletmemin içerisindeki bir alanda temizlik görevlisiyle beraber bir kese bulduk. Keseyi kontrol ettiğimizde içinde altınların olduğunu fark ettik. Altınların sahibinin bulunması için polise haber vererek keseyi de polis ekiplerine teslim ettik" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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