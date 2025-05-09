Keseyi görür görmez kameralara koşup, gösterdi! Polis her yerde onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 10:35 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 11:04 - Güncelleme:

Manisa'da bir kafe işletmecisi tuvalette altın dolu kese buldu. Kesenin sahibini bulamayan işletmeci emaneti polislere teslim etti. Polis her yerde kesenin sahibini arıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafe işleten Oğuzhan Çırakoğlu, tuvalette altın dolu kese buldu. Çırakoğlu, durumu kayıt altına almak amacıyla keseyi güvenlik kamerasına gösterdikten sonra içeriğini inceledi. İlgili Haber Her şey ahlaksız bir teklifle başladı! Vahşette dikkat çeken tespih detayı POLİS HER YERDE KESE SAHİBİNİ ARIYOR Kamera görüntülerinden keseyi düşüren kişinin tespit edilememesi üzerine bir süre sahibinin gelmesini bekleyen işletme sahibi, başvuru olmayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptıktan sonra altın dolu keseyi tutanakla teslim aldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kafeye gelen müşteriler üzerinden altınların sahibini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haber Sivas'taki vahşette iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi Keseyi polis ekiplerine teslim ettiklerini söyleyen işletme sahibi Oğuzhan Çırakoğlu, "İşletmemin içerisindeki bir alanda temizlik görevlisiyle beraber bir kese bulduk. Keseyi kontrol ettiğimizde içinde altınların olduğunu fark ettik. Altınların sahibinin bulunması için polise haber vererek keseyi de polis ekiplerine teslim ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar