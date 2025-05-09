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Sivas'taki vahşette iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas'ta Umutcan ve Melisa kardeşlerin cinayetinde katil zanlısının 5 saat boyunca evde beklediği ve hedefinin anne olduğu iddia edildi. Katil zanlısının kayıp babayı da öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'taki vahşetti iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi - 1. Resim

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi Şimşek kardeşlerin cinayet haberiyle gündem oldu. 22 yaşındaki Umutcan ve kız kardeşi milli sporcu 16 yaşındaki Melisa Şimşek'i anneleri kanlar içinde bulmuştu. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Sivas'taki vahşetti iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi - 2. Resim

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

İki kardeş dün toprağa verildi.

Sivas'taki vahşetti iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi - 3. Resim

5 SAAT BOYUNCA EVDE BEKLEMİŞ

Eldivenli, gözlüklü ve şapka takmış birinin saat 17.00 sıralarında binaya girdiği, 5 saat sonra elinde poşet ile binadan ayrıldığı görüldü.

Zanlının, çocukların babası Uğur Şimşek'in arkadaşı Hüseyin S. olduğu belirlendi.

Sivas'taki vahşetti iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi - 4. Resim

NTV Haber'e göre, 5 saat evde bekleyen zanlının hedefinin anne olduğu öne sürüldü.

Anne Ayşegül Şimşek, eve erken gitseydi onu da öldürmeyi planlamış olabileceği iddialar arasında yer aldı. 

Sivas'taki vahşetti iddialar kan dondurdu! Katil 5 saat evde anneyi bekledi - 5. Resim

KAYIP BABAYI DA MI ÖLDÜRDÜ?

Öldürülen kardeşlerin babası Uğur Şimşek ise 5 yıldır kayıp.

Hüseyin S.'nin Şimşek'e 500 bin liralık sahte senet imzalattırdığı, cinayeti de bu nedenle işlediği değerlendiriliyor.

Zanlının 5 yıldır kayıp olan baba Şimşek'i de öldürdüğü ihtimalinin üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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