Her şey ahlaksız bir teklifle başladı! Vahşette dikkat çeken tespih detayı

Konya'da kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın cansız bedeni feci şekilde bulundu. Kara'nın arkadaşı Osman Kağnıcı işlediği cinayeti itiraf ederken korkunç olayın her detayı tüyler ürpertti.

Korkunç olay Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu söylenen 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara sırra kadem bastı. Ailesinin ekiplere haber vermesiyle arama çalışmaları başladı.

Sabah'ın haberine göre, Kara'nın otomobili ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yolazlar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Jandarma ekipleri Mehmet Emir Kara'nın öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşın bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası araca 2,5 kilometre uzaklıkla Kara'nın cansız bedeni bulundu.

Kara'nın defalarca bıçaklanıp, öldürüldükten sonra katil tarafından bulunduğu yer üzerine taşlar konularak mezar şekline getirildiği öğrenildi.

CİNAYET İTİRAFI HEMEN GELDİ

Katili yakalamak için saniyelerle yarışan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, istihbarat ve SİBER ekipleri Kara'nın en son kimlerle görüştüğünü tespit etmek için harekete geçti. Çok kısa sürede Kara'nın katil zanlısı olduğu değerlendirilen Osman Kağnıcı ve kardeşi A.K. olduğu belirlendi.

Ekipler her iki şüpheliyi de Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gözaltına aldı.

KALBİNİ SÖKÜP TESPİH KOYDU

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve cinayeti itiraf eden Osman Kağnıcı, Kara ile birlikte olay yerinin olduğu bölgeye gittiklerini, Kara'yla aralarında mide bulandıran bir teklif yüzünden tartışma çıktığını, Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından cinsel organını ve kalbini söküp kestiğini, göğüs kafesinin içerisine tespih koyduğunu sonrasında yürüyerek ilçe merkezine gittiğini söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Kağnıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kardeşi A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.