Düzce'de sevgilisi ile tartışan genç trafiği birbirine kattı! Ekipler uzun süre ikna etmeye çalıştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 04:52 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 05:00 - Güncelleme:

Düzce’de kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına geldi, insanlar gerildi, onun ise kafasında sadece arkadaşı vardı. 24 yaşındaki aşık itfaiyecilerin uzun uğraşları sonrası köprüden indirildi.

Olay, Kervan köprü üzerinde meydana geldi. Sevgilisi ile tartışan 24 yaşındaki M.C.T., D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı'na çıkarak yola atlayacağını söyledi. EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI Genci o halde görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri bölgede hava yastığı açtı. İlgili Haber Eşini öldürüp cesedi bagaja sakladı! İntihara kalkışsa da kıskıvrak yakalandı Siirt'te yürekleri ağza getiren intihar girişimi: Çocuğuyla inşaata çıktı KÖPRÜDEN İNDİ, TRAFİK AÇILDI İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada M.C.T. ile de görüşmeler devam etti. Yapılan müzakereler sonrasında İtfaiye ekiplerinin iknası ile 24 yaşındaki genç, köprüden indirilirken trafik ise normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş