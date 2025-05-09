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Düzce'de sevgilisi ile tartışan genç trafiği birbirine kattı! Ekipler uzun süre ikna etmeye çalıştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düzce&#039;de sevgilisi ile tartışan genç trafiği birbirine kattı! Ekipler uzun süre ikna etmeye çalıştı...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce’de kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına geldi, insanlar gerildi, onun ise kafasında sadece arkadaşı vardı. 24 yaşındaki aşık itfaiyecilerin uzun uğraşları sonrası köprüden indirildi.

Olay, Kervan köprü üzerinde meydana geldi. Sevgilisi ile tartışan 24 yaşındaki M.C.T., D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı'na çıkarak yola atlayacağını söyledi.

Düzce'de sevgilisi ile tartışan genç trafiği birbirine kattı! Ekipler uzun süre ikna etmeye çalıştı... - 1. Resim

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Genci o halde görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri bölgede hava yastığı açtı.

KÖPRÜDEN İNDİ, TRAFİK AÇILDI

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada M.C.T. ile de görüşmeler devam etti. Yapılan müzakereler sonrasında İtfaiye ekiplerinin iknası ile 24 yaşındaki genç, köprüden indirilirken trafik ise normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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