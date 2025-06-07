Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kars'ta araba şarampole uçtu! Bir aile hastanelik oldu

Kars'ta araba şarampole uçtu! Bir aile hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kars&#039;ta araba şarampole uçtu! Bir aile hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Osman Koçyiğit idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

BİR AİLE HASTANELİK OLDU

Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 yaşındaki Zehra ile Hatice, Havva ve Veysel Karani Koçyiğit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünyayı sarsan saldırının bilinmeyenlerini Zelenskiy tek tek anlattı! Rus şoförler kandırıldı, üsler havaya uçtu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da feci kaza! Kamyon, 3 aracı biçti: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKamyon, 3 aracı biçti: Ölü ve yaralılar varGüney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yaptığı yanına kalmadı - 3. SayfaYaptığı yanına kâr kalmadıEl frenini çekmediği aracın peşinden koştu! Faciaya ramak kala: Kaza anbean kamerada - 3. SayfaEl frenini çekmediği aracın peşinden koştuSivas diken üstünde! Ölümcül virüs yeniden hortladı, ölü sayısı 6'ya yükseldi - 3. SayfaBir kent diken üstünde! Ölümcül virüs yeniden hortladıYedek parça ilanı ile insanları dolandırdı! Özel operasyonla yakalandı - 3. SayfaYedek parça ilanı ile insanları dolandırdı!İstanbul'da cinayet! Önce bıçakladı, sonra izledi... - 3. Sayfaİstanbul'da cinayet! Önce bıçakladı, sonra izledi...
Sonraki Haber Yükleniyor...