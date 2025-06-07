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El frenini çekmediği aracın peşinden koştu! Faciaya ramak kala: Kaza anbean kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay Antakya'da akaryakıt istasyonu giden sürücü, aracın el frenini çekmeyi unuttu. Bir anda hareket etmeye başlayan otomobil, ana yola çıkarak halk otobüsüyle çarpıştı. Hatasını anlayan sürücünün, otomobilin arkasında koştuğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında bir anlık dikkatsizlik nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonuna aracını park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Şoförün markette olduğu esnada hareket etmeye başlayan otomobil, hızla ana yola çıktı.

El frenini çekmediği aracın peşinden koştu! Faciaya ramak kala: Kaza anbean kamerada - 1. Resim

HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; otomobil, seyir halindeki halk otobüsüyle çarpıştı. Sürücünün, el frenini çekmediği otomobili yakalamaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

El frenini çekmediği aracın peşinden koştu! Faciaya ramak kala: Kaza anbean kamerada - 2. Resim

Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve otobüste maddi hasar oluştu.

"KAFAMI KALDIRDIĞIMDA ARABA ANA YOLA DOĞRU GİDİYORDU"

Bağrışlar sonrası aracın otobüsle çarpıştığını anlatan Bedirhan Eskiocak, "Su almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Köşede bir yerde oturdum. Bir otomobil benzin almaya geldi. Aracın şoförü bir şeyler almak için markete gitti. Sonra 'Araba gidiyor' diye bağırışlar duydum. Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu. Ana yola gelen araba ile otobüs çarpıştı. Aracın önü pert oldu, sonra çekici gelip aracı aldı" ifadelerini kullandı.

El frenini çekmediği aracın peşinden koştu! Faciaya ramak kala: Kaza anbean kamerada - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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