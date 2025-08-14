Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu

Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Kartal, Rüzgar, Fırtına, Çatı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu. Sokağa düşen çatı, bir otomobil ve bir eve zarar verdi. İtfaiye ekipleri ise şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya müdahale edemedi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli fırtına etkisini bugün göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Kartal'da 7 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

RÜZGAR ÇATIYI YERİNDEN SÖKTÜ

Olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgarda yerinden sökülerek ayrıldı.

Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu - 1. Resim

BİR ARAÇ VE EV ZARAR GÖRDÜ

Rüzgar sonucu çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi.

Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu - 2. Resim

EKİPLER KUVVETLİ RÜZGARDA MÜDAHALEDE ZORLANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı.

Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu - 3. Resim

Ekipler, rüzgarın şiddeti nedeniyle binanın çatısına müdahale edemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yasemin Fazlaca kimdir, nereli?Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Dumanlar Hatay'dan görülüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor - 3. SayfaAdana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyorÇayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdular - 3. SayfaÇayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdularHusumetli komşuların tartışması kavgaya dönüştü! Balkondan balkona silahlar konuştu: O anlar kamerada - 3. SayfaKomşuların tartışması kavgaya dönüştü!Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuktan acı haber! Gördüklerini kaldıramadı - 3. SayfaBabasının kavgasına şahit olmuştu! Gördüklerini kaldıramadıÇorum'da korkunç olay! Anne ve oğlu yağ tankına düşerek can verdi - 3. SayfaAnne ve oğlu yağ tankına düşerek can verdiAcı üstüne acı… Aynı aile bir ayda iki oğlunu kaybetti - 3. SayfaAcı üstüne acı… Aynı aile bir ayda iki oğlunu kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...