Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli fırtına etkisini bugün göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Kartal'da 7 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

RÜZGAR ÇATIYI YERİNDEN SÖKTÜ

Olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgarda yerinden sökülerek ayrıldı.

BİR ARAÇ VE EV ZARAR GÖRDÜ

Rüzgar sonucu çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi.

EKİPLER KUVVETLİ RÜZGARDA MÜDAHALEDE ZORLANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı.

Ekipler, rüzgarın şiddeti nedeniyle binanın çatısına müdahale edemedi.