Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu
İstanbul Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu. Sokağa düşen çatı, bir otomobil ve bir eve zarar verdi. İtfaiye ekipleri ise şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya müdahale edemedi.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli fırtına etkisini bugün göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Kartal'da 7 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.
RÜZGAR ÇATIYI YERİNDEN SÖKTÜ
Olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgarda yerinden sökülerek ayrıldı.
BİR ARAÇ VE EV ZARAR GÖRDÜ
Rüzgar sonucu çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi.
EKİPLER KUVVETLİ RÜZGARDA MÜDAHALEDE ZORLANDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı.
Ekipler, rüzgarın şiddeti nedeniyle binanın çatısına müdahale edemedi.
