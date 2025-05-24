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Kastamonu'da iğrenç olay! Yolda karşılaştığı çocuğu darbedip, cinsel tacizde bulunan sanığa hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu&#039;da iğrenç olay! Yolda karşılaştığı çocuğu darbedip, cinsel tacizde bulunan sanığa hapis
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da yolda karşılaştığı 14 yaşındaki Z.D.'yi darbedip, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık E.K., 7 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile 250 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İğrenç olay, 2024 yılının Kasım ayında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

14 yaşındaki Z.D.'yle yolda karşılaşan E.K., sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarından rahatsız olduğunu belirterek çocukla tartışmaya başladı. Olayın ardından E.K. hakkında Z.D.'yi darbedip cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.K. tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten yaralama", "çocuğa karşı cinsel taciz", "şantaj" suçlarından E.K. hakkında açılan davada karar verildi. Duruşmada konuşan Z.D.'nin annesi C.D., sanığın cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi:

"Sanıktan şikayetçiyiz, mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sosyal medyadan görüntüler atıp, kızımı tehdit ederek şantajda bulunmuştur. Sanık, halen kızıma cezaevinden mektuplar yazmaktadır. Yazdığı mektuplarında 'Ben seni çok özledim' şeklinde ifadeleri mevcuttur. 'Onu çok özledim' diyor, kızımın artık psikolojisi bozulmuştur. Okula dahi gidemez duruma gelmiştir. Bu hususla ilgili de ayrıca Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağız"

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık E.K. ise "Tehdit, cinsel taciz suçlamalarını kabul etmiyorum. Bu suçlama kasten öldürme değil, basit yaralamadır. Elimdeki küçük bir çakıdır. Bununla insan öldürülmez. Kazayla tamamen olay meydana gelmiştir. İddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu'da iğrenç olay! Yolda karşılaştığı çocuğu darbedip, cinsel tacizde bulunan sanığa hapis - 1. Resim

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Sanık avukatı ise, "Kurul akıl sağlığı yerinde raporu verildi. Akıl sağlığı yerinde değil. Üniversite mezunu olabilir. Otizm veya kişilik bozukluğu olduğunu düşündüğümüz için cezai ehliyetiyle ilgili yeni rapor alınmasını istedik. Sosyal medyada görüyor, erkeklerle gezdiğinden dolayı rahatsız oluyor. Dosyaya sunulan ses kayıtları hukuka uygun olmadığı için kabul etmiyoruz. Ercan, telefonda hakaret etmemiştir. Daha detaylı rapor istiyoruz. Haksız tahrik içerisinde eylemi gerçekleştirmiştir. Kendisine hakaretler edilmiştir. Yaralar yüzeyseldir. Allah'a şükür kızımız bir zarar görmemiştir. Kasten öldürme eyleminin dışında basit yaralamadan ceza verilmesini ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık E.K.'yi 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 21 ay 25 gün ve 'şantaj' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 7 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile 250 bin TL adli para cezası verilen sanık E.K.'nin hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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