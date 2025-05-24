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Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;de sahipli köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak'ta M.L. (6), bir evin önünden geçtiği esnada bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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