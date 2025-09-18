Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ın Niksar ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen kazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı. Her iki kazada 2'si polis 8 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesi Akıncı köyü yakınlarında, R.K. idaresindeki otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak yolun sol tarafındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine giden polis memurları Y.Y. ve S.E.'nin müdahale ettiği sırada ikinci bir kaza meydana geldi.

Kazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis 8 kişi yaralandı - 1. Resim

2'Sİ POLİS 8 KİŞİ YARALANDI

K.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis aracına çarptı. Kazada polis memurları, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Her iki kazada toplam 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF binası önünde konuşuyor: Küçük dilimizi yuttuk, hayrete düştük
