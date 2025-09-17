Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Iğdır'da feci iş kazası! Balya makinesine kapılan genç hayatını kaybetti

Iğdır'da feci iş kazası! Balya makinesine kapılan genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Iğdır'da tarlada çalışırken balya makinesine elbisesini kaptıran genç, hayatını kaybetti.

Feci kaza, Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde yaşandı. 

KIYAFETİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI

Arazisinde biçilen otları balya yapan Fuat Malgaz (25), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetini balya makinesinin şaftına kaptırdı. Ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Malgaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kerimbeyli köyünde toprağa verildi.

 

ABD basını karşılaştırdı: Türkiye’nin MUGEM’i NATO’nun en büyükleri arasında
