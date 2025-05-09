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Kılık değiştirdi! Peruk onu 6 ay saklayabildi... Bir anda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kılık değiştirdi! Peruk onu 6 ay saklayabildi... Bir anda yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da ekipler, dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezasıyla aranan ve 6 ay boyunca kafasına taktığı perukla kılık değiştirerek firari gezen M.K.'yi kent merkezinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 20 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası ve bin 200 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Ekipler takibe aldıkları şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. M.K. işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kılık değiştirdi! Peruk onu 6 ay saklayabildi... Bir anda yakalandı - 1. Resim

PERUKLA SAKLANMIŞ

Ekipler yaptıkları incelemelerde şahsın kafasına taktığı perukla kılık değiştirip ve 6 ay boyunca bu şekilde firari gezdiğini belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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