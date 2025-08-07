Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kilis'te fiber internet çalışmasında patlama: 1 işçi yaralandı

Kilis'te fiber internet çalışmasında patlama: 1 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis'te fiber internet çalışmaları sırasında asfalt kesme makinesine yakıt doldurulurken yaşanan patlama meydana geldi. olayda bir araç yanarken bir işçi ise yaralandı.

Kilis'in Kazım Karabekir Mahallesi Kelleci Sokak'ta yürütülen fiber internet çalışmaları sırasında korkutan bir patlama meydana geldi.

İddiaya göre, asfalt kesme makinesine benzin doldurulduğu sırada patlama oldu. Patlamayla birlikte sıçrayan alevler, yol kenarında park halinde bulunan bir aracı sardı. Araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında bölgede bulunan işçilerden Y.Ö. yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklifABD’de başkan yardımcısının kano turu olay oldu! Aile seyahati için nehir yükseltildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kütahya'da lastiği patlayan araç tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı - 3. SayfaLastiği patlayan araç tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandıAdıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaAdıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar varYer: Mersin! Oteldeki tartışma cinayetle bitti, şüpheli tutuklandı - 3. SayfaYer: Mersin! Oteldeki tartışma cinayetle bitti, şüpheli tutuklandıDenizli'de kan donduran olay: Yatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattı - 3. SayfaYatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattıEsenyurt'ta taksici dehşeti! Tartıştığı genç kızı tek yumrukla bayılttı - 3. SayfaGenç kızı tek yumrukla yere serdi!Bağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar - 3. SayfaBağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar
Sonraki Haber Yükleniyor...