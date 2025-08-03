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Tekirdağ'da korkunç olay! Fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tekirdağ, Patlama, Fabrika, İşçiler, Ölüm, Ergene, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da korkunç bir olay meydana geldi. Ergene ilçesinde anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri devam ediyor.

Tekirdağ'da feci bir olay meydana geldi.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde anestezi gazı üretimi yapan bir fabrikadaki azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Tekirdağ'da korkunç olay! Fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

GAZ ÜRETİM TESİSİNDE PATLAMA: 2 ÖLÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Fabrikanın narkoz gazı tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belli oldu. Feci şekilde hayatın kaybeden 2 işçiden biri 45 yaşındaki vardiya amiri Hacı Ali Delal, diğeri ise 25 yaşındaki elektrikçi Mehmet Aktaş hayatını kaybetti..

Kaynak: Anadolu Ajansı

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