Dün 10, bugün 19 kilometre püskürttü! 2 gün üst üste patladı, gökyüzünden kül yağdı

Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, art arda ikinci gün patlayarak cumartesi günü zirvesinden 18 kilometreye kadar kül püskürttü. Bilgi, Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afetleri Azaltma Merkezi tarafından açıklandı.

19 KİLOMETREYE KADAR KÜL PÜSKÜRTTÜ

Ajansın verilerine göre, kül sütunu deniz seviyesinden 19,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Patlamaların ardından, devlet haber ajansı Antara’nın aktardığına göre, volkan çevresinde soğuk lav (lahar) baskınları riski bulunduğu uyarısı da yapıldı.

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Yetkililer, ölü ya da yaralı bildirilmediğini belirtirken, patlama El Tari Havalimanı’ndaki uçuşları olumsuz etkiledi. Doğu Nusa Tenggara eyaletinin başkenti Kupang’taki havalimanında gidiş-dönüş toplam 14 uçuş iptal edildi.

Ayrıca Bali’deki I Gusti Ngurah Rai Havalimanı’nda da bazı iç hat uçuşları aksadı.

BÖLGEDE KÜL YAĞIŞI GÖZLEMLENDİ

Yetkililer, bölge halkını ve turistleri yanardağdan en az 6 ila 7 kilometre (3,7 ila 4,3 mil) uzak durmaları konusunda uyardı.

Kasım ayında aynı yanardağın patlaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Deniz seviyesinden 1.584 metre (5.197 feet) yüksekliğindeki zirve, Flores Timur bölgesindeki Lewotobi Perempuan Dağı ile birlikte ikili volkanik sistemi oluşturuyor.

Endonezya, 120 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor ve Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen “Ateş Çemberi” adı verilen sismik fay hattı kuşağında yer alıyor.

Öte yandan, Ulusal Afet Azaltma Ajansı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Malezya sınırına yakın Batı Kalimantan eyaletinde birçok yangın noktasının izlendiğini duyurdu.

Ajansa göre, uydu görüntüleri ve hava devriye ekipleriyle izlenen yangınlar Perşembe günü itibarıyla 1.149 hektarlık alana yayılmış durumda.