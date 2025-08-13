Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.U. isimli 21 yaşındaki şahıs emlakçıdan kiraladığı evde cinayet işledi. Erkek arkadaşını başından vuran şahıs, olay sonrası emlakçıyı arayıp "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin aradığı emlakçıya kiraladığı evde cinayet işlediğini söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, evde başından vurulmuş bir şahsın cesediyle karşılaştı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi, birlikte yaşamaya başladı.

Kiraladığı evde erkek arkadaşını başından vurdu! Emlakçıyı arayıp itiraf etti - 1. Resim

Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi.

Kiraladığı evde erkek arkadaşını başından vurdu! Emlakçıyı arayıp itiraf etti - 2. Resim

CİNAYETİ EMLAKÇIYA İTİRAF ETTİ 

Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen M.U'nun yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

