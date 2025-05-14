Kırıkkale'de kavga, ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan kavgada kanlı bitti. 1 kişi olay yerinde can verdi, yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 265. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, tabancayla vurulan Arap Sefa Türe'nin olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi. Silah ve bıçakla yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta ve apartmanda geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.