Şırnak'ta mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı: 2 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki gurup arasında mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında mahallede başlayıp caddeye taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nur Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında mahallede başlayan tartışma, caddeye taşarak yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kalabalık biber gazıyla dağıtıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.