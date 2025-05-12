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Şırnak'ta mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şırnak&#039;ta mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı: 2 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki gurup arasında mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında mahallede başlayıp caddeye taşan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nur Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında mahallede başlayan tartışma, caddeye taşarak yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Şırnak'ta mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı: 2 yaralı - 1. Resim

Kavgada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kalabalık biber gazıyla dağıtıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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