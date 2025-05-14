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Kayseri'de berber dükkanında bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;de berber dükkanında bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir berber dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi'ndeki bir berber dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışta çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.E.D. ve A.G. yaralandı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de berber dükkanında bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı - 1. Resim

Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden S.E.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.A'nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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