Asker konvoyunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2025 07:55 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 08:02 - Güncelleme:

Bursa'da asker konvoyu yapan gençler bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga amatör kamerayla görüntülendi.

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İlgili Haber Üniversiteli kızların "Erkek arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada! TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Asker uğurlamak için bir araya gelen araçlar yolda giderken aniden durdu. Konvoydaki araçlardan inen gençler bir anda birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. KAVGA ANI KAMERADA Konvoyda bulunan diğer şahıslar kavgayı güçlükle ayırdı. Araçlara binen gençler, konvoya devam ederken, olay anları saniye saniye amatör kamera ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci