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Asker konvoyunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da asker konvoyu yapan gençler bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga amatör kamerayla görüntülendi.

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Asker uğurlamak için bir araya gelen araçlar yolda giderken aniden durdu. Konvoydaki araçlardan inen gençler bir anda birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Asker konvoyunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1. Resim

KAVGA ANI KAMERADA

Konvoyda bulunan diğer şahıslar kavgayı güçlükle ayırdı. Araçlara binen gençler, konvoya devam ederken, olay anları saniye saniye amatör kamera ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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