Asker konvoyunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da asker konvoyu yapan gençler bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga amatör kamerayla görüntülendi.
Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Asker uğurlamak için bir araya gelen araçlar yolda giderken aniden durdu. Konvoydaki araçlardan inen gençler bir anda birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
KAVGA ANI KAMERADA
Konvoyda bulunan diğer şahıslar kavgayı güçlükle ayırdı. Araçlara binen gençler, konvoya devam ederken, olay anları saniye saniye amatör kamera ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci