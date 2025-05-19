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Kırıkkale’de kaza! Bariyerlere çarpan arabadan fırlayan sürücü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırıkkale’de kaza! Bariyerlere çarpan arabadan fırlayan sürücü öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kırıkkale’de kaza! Bariyerlere çarpan arabadan fırlayan sürücü öldü - 1. Resim

SÜRÜCÜ ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, metrelerce uzaklıktaki Çevrealtı Caddesi'ne savruldu.

Kırıkkale’de kaza! Bariyerlere çarpan arabadan fırlayan sürücü öldü - 2. Resim

EMNİYET KEMERİ TAKMADI CANINDAN OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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