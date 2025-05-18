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Mardin'de acı kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mardin&#039;de acı kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Mustafa Y. (3), olay yerinde hayatını kaybetti, baba Erdem Y. (33) ve anne Elif Y. (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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