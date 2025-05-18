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İETT sürücüsüne ceza yağdı! Otobüsten akan yağ 3 aracı kazayla burun buruna getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Üsküdar’da İETT otobüsünden yola akan yağ nedeniyle kayganlaşan rampada 3 araç kaza yaptı. Ruhsat süresi dolan sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı ve araç trafikten men edildi.

İstanbul Üsküdar'da, akan yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın kaza yapmasına neden olan İETT otobüsünün sürücüsüne, çalışma ruhsatının süresi bittiği gerekçesiyle 9 bin 267 lira ceza verildi.

İETT sürücüsüne ceza yağdı! Otobüsten akan yağ 3 aracı kazayla burun buruna getirdi - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan "Üsküdar'da yola mazot döküldü, kayganlaşan yolda araçlar kaza yaptı" başlıklı görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, dün saat 09.00 sıralarında Rasathane Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsündeki kompresör arızası nedeniyle sol arka teker kısmından yola yağ aktığını belirledi.

İETT sürücüsüne ceza yağdı! Otobüsten akan yağ 3 aracı kazayla burun buruna getirdi - 2. Resim

Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda, 3 farklı hasarlı trafik kazası yaşandığı anlaşıldı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.İ'yi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yakaladı.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun, "çalışma ruhsatının süresinin bitmesi" maddesinden 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, araç vinç yardımıyla çektirilerek trafikten men edildi.

Ayrıca M.İ. hakkında "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

CADDE YIKANDI

Dün İETT aracından yola akan yağ nedeniyle rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri zor anlar yaşamış, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan bazı araçlar kaldırıma çıkmış, bazıları da başka araçlara çarpmamak için duvara vurmuştu.

Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırılırken, cadde belediye ekiplerince yıkanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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