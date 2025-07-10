Bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı!

Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldüren, komşusunun karısını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.K, evinden getirdiği pompalı tüfekle komşusu Musa ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Musa Şen'in öldüğünü belirledi.

Ağır yaralanan Nezaket Şen, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Musa Şen'in cesedi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğe el konuldu.