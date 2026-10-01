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Kızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahya'da büyü cinayeti

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Kızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahya'da büyü cinayeti
Başlık ResmiKızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti

Kütahya’da oğlunun eski kız arkadaşının babasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı, kadını kızına büyü yaptığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Kütahya’da 51 yaşındaki iki çocuk annesi, oğlunun eski sevgilisinin babası tarafından “kızına büyü yaptığı” gerekçesiyle öldürüldü.

Olay, Pirler Mahallesi’nde bulunan tarihî Germiyan Sokak’taki hediyelik eşya satışının yapıldığı dükkânında meydana geldi. 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, iş yerine gelen Salih T’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti
Başlık ResmiKızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti

İhbar üzerine müdahale eden sağlık ekipleri Temelkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran’ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Salih T’nin Gaybiefendi Mahallesi’nde olduğu tespit edildi.

Kızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti
Başlık ResmiKızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti

Düzenlenen operasyonla yakalanan Salih T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlının ifadesinde, öldürdüğü Temelkıran’ın oğlu ile kızının eski sevgililer olduğunu ve bir süre önce de ayrıldıklarını anlattığı belirtildi. Temelkıran’ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Kızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti
Başlık ResmiKızının eski sevgilisinin annesini katletti: Kütahyada büyü cinayeti

Salih T. ile Temelkıran’ın büyü meselesi yüzünden aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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