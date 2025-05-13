Kocaeli'de kimyasal temas paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir kimyasal depolama sahasında temizlik çalışması yapan 4 işçi, kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaştı.

Kocaeli Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir kimyasal depolama tesisinde iddiaya göre, tank temizliği yapan 4 işçi, kimyasal maddeye temas etmelerinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle fabrika yetkilileri eşliğinde Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KBRN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale aracı ile birlikte itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetlerle müdahale eden KBRN ekipleri, hastane bahçesinde kurulan ünitede işçilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İşçiler, müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.