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Kocasını bıçaklayıp hastaneye götüren kadın: Ben neden seni seviyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir kadın bıçakladığı kocasını bisikletle hastaneye götürdü. Hastanede de tartışma sürerken kadın, "Seni istemiyorum, bana zarar veriyorsun. Ben neden seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Trajikomik olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Hanım Z. (37), kendisini aldatan eşi Şafak Z.'yi (42) bacağından ve karnından bıçakla hafif şekilde yaraladı.

Olaydan sonra kadın, elektrikli bisiklete bindirdiği eşini evine götürdü. Kanaması olan eşine dayanamayan kadın, yaralı eşini elektrikli bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

KADIN İSYAN ETTİ

Yaralı tedavi altına alındı. Hanım Z., eşine, "Seni istemiyorum, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter. Ben neden seni seviyorum" diyerek tepki gösterdi.

Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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