Konya'da çeşmeden su dolduran yaşlı kadına bıçaklı saldırı
Konya'nın Meram ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın, sokaktaki çeşmeden su doldururken bıçaklandı. Yaşlı kadın tedavi altına alınırken saldırgan yakalandı.
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Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki tatlı su çeşmesinden su dolduran 70 yaşındaki P.G. bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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