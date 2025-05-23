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Konya'da motosiklet eve çarptı: Sürücü can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Y'nin kullandığı motosiklet, Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi üzerinde seyir halindeyken yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Konya'da motosiklet eve çarptı: Sürücü can verdi - 1. Resim

Sağlık görevlileri, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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