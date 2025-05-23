Konya'da motosiklet eve çarptı: Sürücü can verdi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Y'nin kullandığı motosiklet, Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi üzerinde seyir halindeyken yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir