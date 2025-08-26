Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Köpek kavgası kanlı bitti! Silahını çekip vuran şahıs tutuklandı

Köpek kavgası kanlı bitti! Silahını çekip vuran şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dükkan komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren şüpheli şahıs tutuklandı.

Ankara Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı.

Kavganın üzerine köpeklerden birinin sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar'Şüpheli ölüm' tartışmasına nokta koydu! Yeşim Erçetin gerçeği açıkladı: Bakın eşi nasıl vefat etmiş...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İğrenç olay! Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kız çocuğunu defalarca istismar etti - 3. SayfaBanka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz!Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı - 3. SayfaAlkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Son anda...Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü! - 3. SayfaEski belediye başkanı ölümden döndü!Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİki grubun kavgasında silahlar patladıİzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - 3. Sayfaİzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadıMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı! - 3. SayfaMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...