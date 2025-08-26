Köpek kavgası kanlı bitti! Silahını çekip vuran şahıs tutuklandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dükkan komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren şüpheli şahıs tutuklandı.
Ankara Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı.
Kavganın üzerine köpeklerden birinin sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
