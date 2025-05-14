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Korku evinde dehşeti yaşadılar! 3 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Korku evinde dehşeti yaşadılar! 3 kişi hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir "korku evi"nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, cam kırılarak kurtarıldı. Yangının testere bakımı sırasında benzinin tutuşmasıyla çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Sinan Mahallesi 1262. Sokak'taki korku evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu süreçte içeride mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşlarca cam kırılarak kurtarıldı.

Korku evinde dehşeti yaşadılar! 3 kişi hastanelik oldu - 1. Resim

Dumandan etkilenen N.K., M.M.K. ve K.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Korku evinde dehşeti yaşadılar! 3 kişi hastanelik oldu - 2. Resim

"BAKIM YAPARKEN TESTERE ÇALIŞINCA BENZİN TUTUŞMUŞ"

Olayın tanığı Özgür Budak, yangından etkilenenlerin olay öncesi testereye bakım yaptıklarını belirterek, "Bakım yaparken testere çalışınca benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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