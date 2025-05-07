Korkunç cinayetin sebebini teyzesi açıkladı! Kan donduran sözler

İstanbul Şişli'de kaçırılmak istenen ve sonrasında kaldırımda eski eşi tarafından vahşice öldürülen Bahar Aksu, son yolculuğuna uğurlandı. Aksu'nun öldürülme sebebiyle ilgili teyzesi Nesrin Arıkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Arıkan, Aksu'nun eski eşi Rüstem Elibol tarafından babası zengin olduğu için öldürüldüğünü öne sürdü.

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, boşandığı eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında silahla defalarca vurularak hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Bahar Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, talihsiz kadının yıllardır tehdit edildiğini söyledi.

Arıkan korkunç olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. "HER ŞEYİNİ BABASI YAPTI" Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını. Sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı."

TELEFONLARLA YERİNİ TESPİT ETMİŞ

Aksu'nun eski eşiyle ilgili 5 defa emniyete şikayette bulunduğunu anlatan Arıkan, "Uzaklaştırması var. İdam edilmesini, herkese örnek olmasını, kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum. Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi izini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" diye konuştu.

Nesrin Arıkan

"BABASI ZENGİN OLDUĞU İÇİN PEŞİNİ BIRAKMADI"

Babasının genel durumu iyi olduğu için Elibol'un Bahar Aksu'nun peşini bırakmadığını öne süren teyze Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.

EDİRNE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bahar Aksu, bugün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Eski Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aksu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Aksu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.