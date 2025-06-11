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Korkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Korkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlırufa'da çıkan orman yangını korkuttu. Alevlerin petrol istasyonuna sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Şanlıurfa Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekili tarlaya da sıçrayan alevler, petrol istasyonuna sıçramadan son anda söndürüldü.

ORMANLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Şanlıurfa - Adıyaman karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Korkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular - 1. Resim

PETROL İSTASYONUNA SIÇRAMASI AN MESELESİ

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Kısa surede ilerleyen alevler, yol kenarındaki bir petrol istasyonuna doğru gitti.

Korkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular - 2. Resim

ARAÇLAR DURDU, SÜRÜCÜLER İTFAİYEYE YARDIMA KOŞTU

Araçlarını durduran sürücüler, itfaiye ekiplerinin yardımına koşarak alevlerin petrol istasyonuna sıçramasını engelledi.

Korkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular - 3. Resim

Kontrol altına alınan yangında çok sayıda çam ağacı ile ekili arazi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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