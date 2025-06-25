Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kütahya'da tüp dükkanında şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da tüp dükkanında şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da tüp dükkanında şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kütahya Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

Kütahya'da tüp dükkanında şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden yollar, polis ekiplerince tedbir amaçlı kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'da tüp dükkanında şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

8 KİŞİ YARALANDI

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre iş yerinde çalışan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı ile yoldan geçen 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da tüp dükkanında şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Binlerce kişi evsiz kaldı, o bölge haritadan silindi! Demografik yapı değişti, 500 konut yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtı - 3. SayfaEline aldığı satırla güpegündüz dehşet saçtıEdirne'de katliam gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 5 ölü, 1 yaralı - 3. SayfaEdirne'de katliam gibi kaza! 5 kişi öldü1 kişiyi katledip 3 kişiyi yaralamıştı! Otomobilin içinde intihar etti - 3. Sayfa1 kişiyi katledip 3 kişiyi yaralamıştı! Feci şekilde can verdiYalova’da vahşet! Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı - 3. SayfaYalova’da vahşet! Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladıMüşteri, taksiciye dehşeti yaşattı! Şoförü dışarı atıp taksiyi kaçırdı - 3. SayfaMüşteri, taksiciye dehşeti yaşattı!3 gündür hissedilen kötü kokunun sebebi ortaya çıktı - 3. Sayfa3 gündür hissedilen kötü kokunun sebebi ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...