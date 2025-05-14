Lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'nu hayattan koparan korkunç kaza kamerada!

Diyarbakır'da 6 Mayıs Salı günü makas atarak ilerleyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'nun (17) kaza geçirdiği an güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşları, Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği yerde yürüyüş yaparak adalet istedi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 6 Mayıs'ta feci bir kaza meydana gelmişti. Mahabad Bulvarı'nda makas atarak ilerleyen 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarpmıştı. Sofioğlu, ağır yaralı olarak sevk edildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ YERDE ANILDI

Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu, arkadaşları tarafından hayatını kaybettiği yerde anıldı. Öğrenciler, Sofioğlu'nu hayattan koparan sürücünün cezasız kalmaması için adalet istedi.

SÜRATLA GELEN ARABA SÜRÜKLEDİ

Öte yandan Kübra Sofioğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde; yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'nu, süratle gelen cip çarpıp sürüklüyor.