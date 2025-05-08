Liseli kıza dehşeti yaşattılar! Okuldaki korkunç görüntülere 1 tutuklama

Sivas'ta 15 yaşındaki lise öğrencisi, aynı okulda öğrenim gördüğü kız arkadaşları tarafından darbedildi. Akran zorbalığı sosyal medyada yayımlanırken 7 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan 3 öğrenciden 18 yaşındaki B.Ç. tutuklandı.

Sivas'ta 21 Nisan'da Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda 15 yaşındaki öğrenci Elif T.Ç., aynı okulda fakat farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrencinin şiddetine maruz kaldı.

Elif'i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif'i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.'ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Okuldaki akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif'in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.'ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi.

Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu. B.Ç. (18) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer öğrencilerin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada "07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır.

Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.