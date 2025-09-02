Lüks araç, tonlarca demirin altında kaldı! Yaralılar var

Elazığ'da bulunan Atatürk Bulvarında T.O. idaresindeki demir yüklü tırın kırmızı ışıkta ani fren yapması sonucu taşıdığı tonlarca demir, aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.T. idaresindeki lüks otomobilin üzerine düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

2 kişinin yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlginç kazayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.