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Malatya'da kaza! İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da kaza! İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 8 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. M.B. yönetimindeki otomobil ile R.S.S. idaresindeki araba ile çarpıştı.

Malatya'da kaza! İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - 1. Resim

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada M.B., İ.B., S.B., E.B., H.A.B., A.L.S., E.S.S. ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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