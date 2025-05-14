Malatya'da yangın paniği! Alevler daireyi sardı, bir aile hastanelik oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 aylık hamile bir kadın ile eşi hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki 5 katlı apartmanın 5'nci katında elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAMİLE KADIN VE EŞİ ZEHİRLENDİ
Yangında evde bulunan Zihni Çelik ve 3 aylık hamile eşi Betül Çelik maruz kaldıkları yoğun duman sonrası hastaneye kaldırıldı. Çiftin hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş