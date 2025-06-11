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Marmaris açıklarında hareketlilik! Sürüklenen 22 metrelik tekne kurtarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marmaris açıklarında hareketlilik! Sürüklenen 22 metrelik tekne kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne, ekipler tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında makine arızası yapan bir tekne, sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, tekneyi kurtararak Kumlubük Koyu'na yanaştırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Marmaris açıklarında makinesi devre dışı kalan ve içerisinde 8 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kumlubük Koyu'na emniyetle yanaştırıldı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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