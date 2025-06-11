Marmaris açıklarında hareketlilik! Sürüklenen 22 metrelik tekne kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne, ekipler tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında makine arızası yapan bir tekne, sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, tekneyi kurtararak Kumlubük Koyu'na yanaştırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: