Mattia Ahmet'in katilinin ilk cezası bu değilmiş! El öptürüp video çekmiş

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili U.B.'nin başka bir olaydan 'özel hayatın gizliliği ihlal' suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. U.B.'nin 17 yaşındaki bir çocuğu tehdit edip, elini öptürüp bunu video kayda aldığı belirlendi. Mahkemenin U.B. hakkında uyguladığı 'cezai indirim' ise dikkat çekti.

İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tanımadığı iki cani tarafından vahşice öldürüldü.

Minguzzi'nin katillerinden U.B.'nin geçen yıl mayıs ayında başka bir suça karıştığı ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 17 yaşındaki A.H., geçtiğimiz yıl Çekmeköy'de otobüste giderken E.K.S. adlı şüpheli ile karşılaştı.

ELİNİ ÖPTÜRÜP KAYDA ALDI

Sabah'ın haberine göre, şüpheli adam, A.H.'yi otobüsten indirip parka götürdü. Parka Mattia'nın katil zanlısı U.B. de geldi. Burada 3 şüpheli, mağdur çocuğa zorbalık yaptı. Elini öptürüp video kaydına aldı.

2 kişi mağduru darbederken U.B. ise kaydettiği anları sosyal medyada yayınladı. Yaşı 18'den küçük 2 kişiye "basit yaralama", U.B. hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Davada mağdur, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

"Bana 'İki seçeneğin var. Ya kapalı bir alanda 10 dakika bir köpeğin önünde beklersin ya da burada bizden dayak yersin' dediler. Ben kabul etmeyince E.K.S.'nin belinde bıçak gördüğümden ellerini öpmeyi kabul ettim"

"TİKTOK PAYLAŞIMIYDI"

2 farklı ifade yargılamada U.B.'nin arkadaşının çağırması üzerine parka gittiğini, mağdurun kendilerine hakaret ettiği için el öptüğünü ve videoyu paylaşmadan sildiğini söylediği ancak soruşturma aşamasında, "Arkadaşımla birlikte Tiktok'ta paylaştık" dediği öğrenildi.

KATİLİN CEZASI 10 AYA İNDİRİLDİ

Mahkeme, 2 suça sürüklenen çocuğun 'yaralama' suçunu işlediğine dair delil olmadığından beraatlarına karar verdi. U.B.'nin ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan önce 2 yıl hapsine karar verip sonrasında dikkat çeken indirimler uyguladı. Mahkeme, olaydan sonra ve yargılamadaki davranışları ile geçmişini dikkate alarak U.B.'nin cezasını 10 aya indirdi.

Mahkemeye yansıyan kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışlarını gözeterek de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. U.B.'ye 3 yıl içinde suç işlemezse hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği hatırlatıldı.

U.B. eğer Mattia Ahmet Minguzi'nin ölümüyle ilgili davada ceza aldığı takdirde bu, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ceza aldığı mahkemeye bildirilecek.

Eğer Minguzi davasından ceza alırsa videolu tehdit suçundan aldığı ceza da infaz edilecek.